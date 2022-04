Cannavaro: “Assegno lo Scudetto della panchina a Italiano. I primi quattro in classifica stanno peccando, lui invece è un allenatore efficiente”

L’ex calciatore e campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro ha parlato a TMW, elogiando l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Gli assegno lo Scudetto degli allenatori di questo campionato. Sta facendo bene con una squadra che doveva ricominciare a ottenere risultati importanti. Italiano è senza dubbio il più efficace tra gli allenatori di Serie A, mentre quelli delle prime quattro stanno peccando”.

E poi alla domanda in merito al suo possibile approdo sulla panchina viola in passato, ha risposto: “A me piace allenare, ma devo cercare un progetto che mi piaccia, stimolante, che mi dia la possibilità di esprimere le esperienze fatte all’estero. Il calcio non c’è solo in Italia”.