Cannavaro: “Farei un torto alla Fiorentina se la considerassi una sorpresa. Italiano pieno di idee, un allenatore che guarda lontano”

Per anni Fabio Cannavaro è stato uno dei migliori difensori al mondo. Appese le scarpette al chiodo, ha provato a sfondare anche come allenatore, dandosi da fare essenzialmente in Cina. Adesso è però senza una panchina.

Cannavaro è stato intervistato dal Corriere dello Sport a poche ore dall’inizio del campionato di Serie A e ha parlato anche di Fiorentina.

“Sorprese del campionato? Farei un torto alla Lazio o alla Fiorentina, se le considerassi tali – ha detto Cannavaro – Hanno un vissuto, quello della stagione passata. E allenatori che guardano lontano”.

Poi ha aggiunto: “Io ho stima per Sarri, mi piace ma tanto, fa giocare sempre bene le proprie squadre e già questo è un privilegio per gli spettatori. Della Lazio si parla poco, può essere un vantaggio, perché per me c’è un gruppo in grado di dare soddisfazioni. E pure Italiano si è presentato con due stagioni dense di idee, con la Fiorentina ora va a giocarsi la qualificazione in Conference”.