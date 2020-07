Canovi a FN: “L’errore della Fiorentina è stato quello di non vendere Chiesa l’anno scorso. Per l’attacco vedrei bene Milik, ma prima di pensare al mercato andrà sciolto un dubbio importante”

Le ultime gare giocate dal gioiello della Fiorentina Federico Chiesa non sono state di certo all’altezza di quanto fatto vedere da lui nei mesi scorsi. Ancora non si sa con certezza quali possono essere le intenzioni della società gigliata con il giocatore, se trattenerlo a Firenze o cederlo nella prossima sessione di calciomercato. Noi di Fiorentinanews.com abbiamo voluto conoscere l’opinione di chi ha visto tante situazioni simili nel corso degli anni come Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, con il quale abbiamo parlato anche di altre questioni di mercato in ottica viola.

Sig. Canovi, come pensa che la Fiorentina gestirà la faccenda di Federico Chiesa? Le sue ultime gare non convincenti possono aver inficiato sul reale costo del cartellino? “A mio parere, quando un giocatore non ha più la testa in una determinata realtà o comunque mostra di volersene andare, la soluzione migliore risulta quella di venderlo. Nel caso di Chiesa ritengo che sarebbe stato più utile cederlo un anno fa, quando le voci di mercato per lui erano veramente forti, si parlava di cifre importanti, e lo stesso giocatore aveva mostrato chiare intenzioni di voler andare via. Nelle ultime gare giocate si è visto comunque che il suo rendimento è tutt’altro che convincente, e questo per certi aspetti può causare anche un calo del reale valore sul mercato. A prescindere da questo, ritengo che la scelta migliore che ora possa prendere la Fiorentina sia quella di venderlo al prezzo che riterrà più opportuno. Se un giocatore come lui non vuole restare o non è convinto c’è ben poco da fare”.

In ogni caso i gol siglati anche dagli altri giocatori della Fiorentina sono pochi? Serve un altro attaccante oltre a quelli in rosa oppure un altro allenatore? “Io reputo ottimi giocatori sia Cutrone che Vlahovic. Sta di fatto che certe scelte, almeno per quanto riguarda i giocatori da prendere, vanno fatte con l’allenatore. La Fiorentina ha rischiato di restare invischiata nella lotta retrocessione, quindi ci sta che qualcosa sia da cambiare. Per quanto riguarda l’allenatore non saprei, ma posso dire che la vicenda De Rossi ora come ora non ha senso, non so come siano uscite quelle dichiarazioni anche se poi smentite. Lui deve fare esperienza prima, anche se sono sicuro che diventerà un grande allenatore, ma non può fare al caso della Fiorentina di quest’anno. Tornado al reparto offensivo, non è facile trovare attaccanti di razza sul mercato. Ci sarebbe Milik, lui lo vedrei bene in viola, ma costa tanto. In ogni caso il Napoli comunque lo venderà. Per la Fiorentina tutto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore e di che tipo di giocatori avrà bisogno per un club ambizioso come quello viola. Va sciolto questo dubbio per poi poter riprogrammare i nuovi acquisti”.

Nelle settimane scorse si è parlato anche di un possibile grande colpo a costo zero in stile Ribery. Può essere Thiago Silva nonostante abbia un ingaggio così elevato? “Lo sappiamo bene, Thiago Silva prende veramente al PSG, ma da svincolato sarebbe una grande opportunità nonché una garanzia sicura come pochi altri a giro. Anche in questo caso va capito che tipo di difensore farebbe al caso del nuovo allenatore. L’esperienza è sempre richiesta, ma ogni difensore ha le sue caratteristiche. Il capitano del Brasile sarebbe sicuramente un grande acquisto per la squadra viola se la società è veramente intenzionata a fare un investimento così importante, ma fino a quando non sarà chiaro chi sarà il prossimo tecnico è prematuro parlarne. Se poi ci sarà Iachini anche il prossimo anno dovrà esprimere le sue preferenze per una grande Fiorentina”.

A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore però la Fiorentina un giocatore di qualità come Amrabat per la prossima stagione lo ha preso. “La Fiorentina su di lui è stata lungimirante, si è aggiudicata un giocatore di rendimento affidabile che sta contribuendo alla grande stagione del Verona e poteva fare al caso di molti grandi club. Senza dubbio per adesso va indicato come il miglior acquisto dell’ultimo calciomercato dei viola”.