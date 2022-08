Canovi a FN: “Mercato della Fiorentina da otto in pagella fino a questo momento. L’unico acquisto sul quale sono dubbioso è Jovic, ma non sotto l’aspetto tecnico”

A ormai pochi giorni dall’inizio del campionato è arrivato il momento di prendere in esame il mercato condotto dalla Fiorentina fino a qui, in attesa di nuovi arrivi che vadano a rinforzare la rosa. Per conoscere un parere autorevole sulle operazioni svolte dalla società viola in questa prima parte di calciomercato estivo Fiorentinanews.com ha interpellato in esclusiva il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi.

Sig. Canovi, come giudica le mosse di mercato messe a segno dalla Fiorentina fino a questo momento? “Direi ottimo fino ad ora, anche se molto dipenderà da quello che sarà il rendimento di Jovic su cui personalmente ho qualche ragionevole dubbio, e non dal punto di vista tecnico, assolutamente no. Mi spiego: a calcio si gioca, come dico sempre, con i piedi, il cuore e la testa. E in tal caso quest’ultima alcune volte è veramente la componente più importante…”.

C’è secondo lei un acquisto che può rivelarsi più decisivo di altri tra quelli effettuati: “Un acquisto decisivo è difficile da individuare, ma io sostengo che sia stata fatta una campagna acquisti intelligente e soprattutto tempestiva. L’aver messo a disposizione dell’allenatore fin dall’inizio del ritiro una squadra praticamente completa è stata una mossa sapiente secondo il mio giudizio. Ed è per questo che darei al mercato della Fiorentina il voto più altro di tutti, un otto pieno”.