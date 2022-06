Canovi: “I procuratori chiedono cifre esagerate, ma nessuno impone ai club di pagarle. Guardate cos’ha fatto il Milan con Donnarumma…”

Quello delle commissioni ai procuratori è un tema centrale in casa Fiorentina, vista la rigida posizione presa in merito dal presidente Rocco Commisso. Dell’argomento ha parlato a TMW lo storico agente Dario Canovi: “E’ chiaro che le commissioni siano esagerate. Purtroppo è la realtà, ma nessuno impone alle società di pagarle. Guardate il Milan, che di fronte alle richieste eccessive di Raiola per Donnarumma ha avuto la forza di dire no”.

E poi ha aggiunto: “Le società però non possono lamentarsi delle esosità dei procuratori, se poi le utilizzano in mille maniere non adeguate. Mi domanda piuttosto perché ci sia bisogno di un intermediare per trattare tra due club”.