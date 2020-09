Canovi: “La Fiorentina a gennaio ha fatto acquisti importanti e anche Agudelo non è da sottovalutare. Spero che Chiesa non sarà ceduto gli ultimi giorni di mercato…”

Il procuratore Dario Canovi a Lady Radio ha parlato del mercato viola: “Credo che gli acquisti che la Fiorentina ha fatto a gennaio siano acquisti importanti, compreso Agudelo. L’avevo visto giocare spesso con il Genoa e mi aveva impressionato. Non è un calciatore da sottovalutare. Chiesa? Se dovesse andare via negli ultimi giorni potrebbe essere anche un fatto negativo per la Fiorentina. Anche perchè gli acquisti dell’ultima ora spesso sono acquisti sottocosto. Mi auguro che se Chiesa dovesse essere ceduto, ciò succederà prima degli ultimi giorni di mercato. Può nascere una Fiorentina più forte anche senza Chiesa”.

