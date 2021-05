Canovi: “La Fiorentina fa sempre il solito errore sul mercato. Fonseca allenatore non da prima pagina. Il contratto di Vlahovic andava rinnovato quando…”

Dario Canovi, decano dei procuratori, ha parlato a Radio Bruno dell’attuale situazione in casa Fiorentina, del prossimo allenatore viola e non solo. Queste alcune delle sue parole: “Con Gattuso è successo qualcosa perché secondo me era tutto già fatto. L’errore che fanno i viola è far trapelare alcuni nomi prima di far firmare i contratti, come per esempio successe con Milinkovic-Savic. Questo è un errore da non fare mai. Fonseca per me è un allenatore normale, che non dà e non toglie niente alla squadra. Non un mister da prima pagina. Appena Prandelli aveva detto di puntare su Vlahovic era necessario rinnovargli il contratto, diventerà un attaccante di prima fascia. Ora dipenderà dalla sua volontà”.