Canovi: “La Fiorentina ha fatto uscite intelligenti. Calcio in crisi, non ci sono soldi”

A quasi una settimana dalla fine del mercato di riparazione, è già tempo di pensare al futuro, ai prossimi colpi in vista dell’estate e magari ad un ritorno dei tifosi allo stadio nei mesi a venire. L’avvocato Dario Canovi però frena gli entusiasmi ai microfoni di TMW: “Non ci sono soldi, da qua ad agosto non succederanno cose eccezionali. Con mille persone cosa ci fai allo stadio? Quelle mille persone non le faranno neppure entrare, perché costerà. La gente – dice Canovi – non tornerà a vedere partite dal vivo prima dell’autunno”.

Poi, su chi abbia condotto a suo avviso il miglior mercato di riparazione, risponde: “Il Milan. Ha fatto uscite intelligenti la Fiorentina. La Roma ha fatto poco al di là del ritorno di El Shaarawy. La Lazio ha preso Musacchio. Poi ottime le operazioni del Verona con Sturaro e Lasagna“.