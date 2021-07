Canovi: “La Fiorentina ha gestito la vicenda Italiano in maniera orribile. Un allenatore che si è rimangiato tutto alla prima occasione”

Il passaggio di Italiano dallo Spezia alla Fiorentina sta facendo discutere il mondo del calcio italiano. Non è particolarmente tenero con il club viola, il decano dei procuratori italiani, Dario Canovi.

“Meno che dallo Spezia è stata una vicenda gestita malissimo – ha detto Canovi a Tuttomercatoweb – Dalla Fiorentina, da Italiano e da chi gli sta vicino. Ha rinnovato e poi è andato via alla prima occasione rimangiandosi tutto. La Fiorentina ha gestito la vicenda in maniera orribile e sta gestendo malissimo anche la questione Antognoni, una figura importantissima”

Questo arrivo dell’allenatore ad inizio luglio però, per Canovi, non inciderà molto sul mercato della squadra gigliata: “Sono tutti in ritardo. Non cambierà nulla”.