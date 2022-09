Canovi: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, deve iniziare a fare risultati. Jovic? Come Dzeko al primo anno di Roma”

Tratta in lungo e in largo gli argomenti di casa Fiorentina l’agente Alessandro Canovi, che si è espresso così a Tmw: “Sinceramente mi sarei aspettato di più, però è anche vero che questo è un campionato stranissimo. Italiano ha una rosa molto competitiva in mano, ma la Fiorentina deve iniziare a fare risultati. Jovic del campionato tedesco mi piace. Nel Real Madrid non è facile essere titolare, l’Inter ci ha costruito la squadra del triplete con gli “scarti” del Real. Venire da una grande squadra senza aver giocato, non significa essere scarsi. Paga il fatto di non aver giocato a lungo, deve ritrovare il passo che aveva in Germania.

Kouame? Io spero che possa tornare ad essere un giocatore importante. Al Genoa, prima dell’infortunio, ha fatto cose molto interessanti. I viola hanno soluzioni a livello offensivo, ma è chiaro che si aspettano i gol di Jovic. La sua situazione ricorda quella di Dzeko: il primo anno alla Roma fece molta fatica perché al City non aveva molto spazio. Se Jovic torna ad essere almeno un parente di quello visto in Germania, allora è un grande giocatore”.