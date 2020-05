Canovi: “Riformulare i calendari e partire anche prima di settembre. Non ci sono le condizioni per ricominciare”

L’agente e avvocato Dario Canovi è intervenuto a Lady Radio parlando della risposta del Comitato Tecnico Scientifico: “Il ministro dello Sport non sa prendere una decisione. Serve una parola definitiva. Se è no, come ritengo più giusto, bisogna avere la capacità di riformulare i calendari e partire anche prima di settembre Non ci siamo ricordati che nel 2022 a Settembre dovremo fermare tutto, perchè quel “Genio” di Blatter ci ha messo i mondiali. Calendari alla mano, bisogna riscriverli. Bisogna mettere il calcio insieme e decidere. Il campionato del 2022 sarà falsato, perchè i giocatori andranno al mondiale”.

E ha aggiunto: “I medici sportivi prendono tutte le precauzioni, siamo tutti preoccupati. Ma non mi pare che ci siano le condizioni per ricominciare il campionato. I campionati senza pubblico sono orribili. Mi meraviglio che la Fifa, con quale miliardo di dollari in cassa, non abbia dato questi soldi a qualche società. Non è un caso che alla Fifa ci siano tanti “figli” di Blatter”

E per finire il campionato: “Annullarlo significa far perdere i diritti acquisiti. Non ci sono le condizioni per ricominciarlo. L’unica è sperare che a luglio/agosto si possa riprendere. E’ facile dire chiudiamo e lasciamo così le cose. Mancando 12 giornate non è nulla chiaro”