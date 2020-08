Canovi: “Tenere Chiesa è stato un errore e ora costa meno. La Fiorentina stavolta deve lasciarlo andare…”

Un parere su Federico Chiesa e la sua continuazione o meno con la Fiorentina lo dà Dario Canovi a Radio Bruno: “La Fiorentina ha fatto un errore a tenere Chiesa la scorsa estate. Se un giocatore vuole andare via, va ceduto. La valutazione ora sarà inferiore, non per il suo rendimento ma perché i prezzi sono diminuiti dopo la pandemia. Se Chiesa chiederà nuovamente di andarsene allora credo che stavolta la Fiorentina lo lascerà andare. Tenere un giocatore che vuole andare via legato a un contratto è un errore“.

