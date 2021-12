Il procuratore e operatore di mercato, Dario Canovi, ha parlato così a TMW a proposito del futuro che attende Dusan Vlahovic e la Fiorentina: “Credo che l’attaccante serbo lascerà Firenze in estate. Non penso che il numero nove viola resterà in Italia. Quanto al caso plusvalenze, il mercato si fa sulle necessità. Mi sarei aspettato qualcosa dalla Juventus ma l’indagine in corso ha complicato le cose”.