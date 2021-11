Cantamessa: “Ho conosciuto Barone, è una persona assolutamente sul pezzo. O sapeva già moltissimo del calcio italiano o è stato fulmineo ad apprenderne le regole”

Lo storico avvocato del Milan, Leandro Cantamessa, è intervenuto a Lady Radio per discutere della partita contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Non sono stupito del primo posto in classifica, i rossoneri giocano davvero bene e hanno quasi sempre in mano il controllo delle partite. Mi preoccupa moltissimo la gara contro la Fiorentina perché mi torna in mente il 2-1 di San Siro di qualche anno fa che costò lo Scudetto al Milan“.

Continua così Cantamessa: “In Lega ho conosciuto Joe Barone, una persona assolutamente sul pezzo: o sapeva già moltissimo del calcio italiano o è stato fulmineo ad apprenderne le regole. La Serie A ha un appeal economico che neanche noi conosciamo, perché gli americani mica sono stupidi. Vlahovic? E’ un giocatore fortissimo, ma allo stato attuale vederlo al Milan è solo un’ipotesi giornalistica”.