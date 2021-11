Caos biglietti per lo Stadium, il tifo organizzato della Fiorentina non andrà a Torino. Le motivazioni

Sono state molte le problematiche per i tifosi della Fiorentina che nelle ultime ore hanno tentato di acquistare il biglietto per la trasferta di sabato contro la Juventus. Si va dall’iscrizione obbligatoria al sito ufficiale del club bianconero fino alle numerose difficoltà nel reperire i tagliandi vista la poca disponibilità, passando per i lunghi tempi di attesa sul sito ufficiale e la possibilità di prendere al massimo quattro biglietti per ogni account.

Per questo, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il tifo organizzato della Curva Fiesole ha deciso che non prenderà parte alla trasferta di Torino. I biglietti – ricordiamolo – sono in vendita dalle 10 di questa mattina al costo di 34 euro più ulteriori 7 per le spese di gestione: in totale, i tagliandi in vendita per il settore ospiti dello Stadium sono 762.