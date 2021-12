Caos in casa Cagliari: Mazzarri confermato, trema un ex Fiorentina. E anche l’altro è a rischio epurazione

Caos totale in casa Cagliari dopo la sconfitta casalinga per 4-0 contro l’Udinese. La società ha confermato la fiducia a Walter Mazzarri, visto anche il recente contratto firmato dal tecnico livornese fino al 2024. Uno scossone, però, è previsto nella rosa dei giocatori a cominciare dalla prossima partita contro la Juventus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Diego Godin e l’ex Fiorentina Martin Caceres sono i primi due epurati del Cagliari: i due sono stati esclusi dal ritiro punitivo ordinato dalla società in vista della trasferta di Torino. Nel mirino sono finiti pure l’altro ex viola Dalbert e Keita Balde che a gennaio partirà per la coppa d’Africa e, dopo un avvio scoppiettante, non sembra più tanto in sintonia.