Caos in Lega: Fissata un’assemblea straordinaria. Tre big rischiano l’esclusione dalla Serie A

Sono ore agitate per il calcio europeo e quello italiano. Dopo l’annuncio ufficiale della nascita della Superlega, arrivato intorno alla mezzanotte del 19 aprile, la Serie A si prepara subito a un confronto interno. È prevista infatti, per le ore 17.30 di oggi, una riunione tra le diciassette società che non prenderanno parte alla nuova competizione.

Escluse dunque Juventus, Inter e Milan che, in un comunicato congiunto, hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo con altri nove top club europei fondatori della Superlega. Le tre società rischiano l’esclusione dalla prossima Serie A, anche se non ci saranno però ripercussioni sulla stagione in corso. A riportarlo è Sky Sport.