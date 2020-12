Caos Juventus: Avviso di garanzia a Paratici ed una accusa per falsa testimonianza

La Juventus ha voluto precisare con una nota la propria posizione sui fatti di Perugia: Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p.

La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli”.

Avviso di garanzia per Paratici, quindi, ma contesta il reato dell’articolo 371 bis ovvero la falsa testimonianza davanti al Pubblico Ministero. Un reato che porta, se confermato, ad una pena di quattro anni di reclusione.