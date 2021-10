Lazio in ritiro dopo la pesante sconfitta di Verona contro l’Hellas trascinato dal poker di Giovanni Simeone. Secondo quanto riportato da TMW, la squadra biancoceleste – che affronterà mercoledì sera la Fiorentina – adesso rientrerà infatti a Formello e lì rimarrà in ritiro fino alla trasferta di Bergamo in programma sabato.

Clima teso in casa Lazio, con la posizione di Maurizio Sarri che non è ancora a rischio nonostante un avvio di stagione molto difficile.