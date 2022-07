Caos Palermo: manca il nuovo allenatore ma intanto arriva il giovane Pierozzi dalla Fiorentina

Il giovane e talentuoso Edoardo Pierozzi, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, è ormai prossimo al trasferimento al Palermo in un clima però alquanto burrascoso. I rosanero infatti dopo le dimissioni dell’allenatore Baldini e stanno ancora cercando di risolvere la questione del suo sostituto.

Ad ogni modo ciò che conta è che il giovane Pierozzi avrà l’opportunità di fare esperienza in Serie B in un club che, almeno sulla carta, si appresta ad essere uno dei principali indiziati per il salto nella massima categoria. Pierozzi siglerà in giornata il contratto e si trasferirà al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Fiorentina.