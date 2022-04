Caos plusvalenze, Gravina: “Ennesima lacerazione del nostro sistema calcio. Servono controlli rigidi e parametri precisi”

Il caos plusvalenze è uno dei temi principali degli ultimi tempi per quanto riguarda il calcio italiano. Sulla questione, a TMW, si è espresso il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Il calcio deve cambiare con delle azioni responsabili, che devono essere portate avanti dalla governance federale ma anche nella cultura dei suoi dirigenti di riferimento”.

E poi ha aggiunto: “Quella di oggi è l’ennesima lacerazione all’interno del nostro sistema. Non entro nel merito, mi dispiace ancora una volta che su questo tema, molto attenzionato, sensibile e delicato non si riesca a trovare una soluzione condivisa, di buon senso. Ora dobbiamo iniziare a parlare di sostenibilità finanziaria, con controlli rigidi, rivisitazione di alcuni parametri e indicatori non più procrastinabili”.