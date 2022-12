Capello: “Che la Serie A ci faccia vedere un po’ di calcio che abbiamo visto al Mondiale. Qualche allenatore…”

L’ex allenatore Fabio Capello, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, parlando del calcio italiano e della grossa differenza vista con quello giocato al Mondiale.

“Il calcio che abbiamo visto in Qatar è altra roba rispetto a quello della Serie A. Noi ci siamo fissati sulla tattica, costruire dal basso e cose simili. In Inghilterra la palla va a duemila, al Mondiale vola, da noi saltella. Devo dire che qualche allenatore l’ha capito, ma non faccio nomi”

“Adesso fateci vedere un po’ di quello che ci ha mostrato la Coppa del Mondo. E ritroviamo il coraggio e la visione di far giocare i giovani. Parlo dei club. Sotto questo aspetto, chapeau a Mancini”.