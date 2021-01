Capello: “Il vero problema di Prandelli è far capire ai suoi che stanno giocando per la salvezza. Non basta dire “siamo la Fiorentina” per venirne fuori”

L’ex allenatore di Milan e Real Madrid, Fabio Capello, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Tra gli altri argomenti, il tecnico è stato stuzzicato anche sulle difficoltà che stanno avendo in classifica squadre come Fiorentina e Bologna che navigano in acque non tranquillissime.

“Lì il vero problema dei tecnici è quello di far capire ai giocatori di club così importanti che si sta giocando per la salvezza – queste le parole di Capello – Non basta dire “siamo il Bologna” o “siamo la Fiorentina” per venirne fuori: bisogna lottare con umiltà”.