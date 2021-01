Capello: “Kokorin ha tutte le qualità che un attaccante dovrebbe possedere, ma la lingua potrebbe rendere difficile il suo processo di integrazione”

L’ex commissario tecnico della Nazionale russa Fabio Capello ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’obiettivo della Fiorentina Kokorin: “Ha tutte le qualità per fare bene. Deve abituarsi a un calcio e un mondo diversi. L’integrazione e la lingua sono dei problemi da non sottovalutare. Quando non sai la lingua diventa difficile anche per l’allenatore farsi capire per bene”.

E poi ha aggiunto: “Sul piano tecnico comunque non c’è nulla da opinare, ha tutte le qualità che un attaccante dovrebbe possedere. Era una promessa del calcio russo, poi si è perso un po’. Non posso valutare il carattere perché lo vedevo solo nei brevi periodi dei ritiri della Nazionale”.