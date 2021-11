Capello: “La Fiorentina può lottare per l’Europa, menomale che Italiano ha copiato lo stile Gasperini. Vlahovic è un giocatore di una potenzialità unica”

Ex calciatore ed ex allenatore di molte squadre importanti, Fabio Capello, intervenuto su Radio Anch’io Sport, ha parlato in maniera entusiasta del centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic: “E’ un giocatore di una potenzialità unica. E’ giovanissimo ma ha già qualità, forza, tiro e un repertorio completo. Purtroppo non so se sarà in Italia il suo futuro, io me l’auguro”.

Ma la Fiorentina può inserirsi nelle posizioni che valgono l’Europa? “Sicuramente sì – risponde Capello a questa domanda – ci sono squadre che hanno capito il possesso palla che praticava Guardiola al Barcellona o al Bayern ci ha fatto perdere tempo. Menomale che in molti stanno copiando lo stile Gasperini, pressando e giocando in avanti. Tra questi ci sono Italiano della Fiorentina e Juric del Torino“.