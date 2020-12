Capello: “Mi ha colpo enormemente il successo sulla Fiorentina del Milan per facilità e risolutezza”

Torna sul match di domenica scorsa a San Siro, tra Milan e Fiorentina Fabio Capello. L’ex allenatore di molte grandi squadre, parlando col Corriere della Sera spiega: “Il Milan è da scudetto – dice – Sognare in grande possono farlo tutti, pensare in grande no. E il Milan ora può farlo. Anzi, deve. La vittoria di Napoli è stata una prova di forza impressionante. Ma mi ha colpito enormemente anche il successo sulla Fiorentina, per la facilità, la risolutezza. Il Milan lì si è imposto da grande, senza soffrire, gestendo, come le grandi squadre”.

0 0 vote Article Rating