Capello: “Sono molto contento che Kokorin sia stato in campo nell’ultima partita della Fiorentina”

“Sono molto contento che Kokorin sia stato in campo dieci minuti nell’ultima partita con la Fiorentina“. L’ex allenatore della nazionale russa, ma anche ex tecnico del Milan e del Real Madrid, Fabio Capello, ha espresso la sua gioia per il ritorno sul terreno di gioco dell’attaccante, a praticamente tre mesi di distanza dall’ultima volta in cui era accaduto.

Capello, tra l’altro, era stato anche uno di quelli che si erano espressi in maniera più favorevole al momento dell’acquisizione del giocatore da parte del club viola.

Su RB Sport ha anche parlato di un altro attaccante, in forza allo Zenit, Artyom Dzyuba, dicendo che “potrebbe giocare in Serie A se lasciasse il suo club in estate”.