Capello sta con la Fiorentina: “L’intervento di Terracciano non è mai fallo, come quello di Rui Patricio. Perché al Var muti sul rosso a Dimarco?”

A Sky nel post gara del posticipo serale Fabio Capello ha parlato di alcuni episodi arbitrali, tirando in ballo anche quelli di Fiorentina-Inter:

“I casi Rui Patricio e Terracciano sono simili, in entrambe le occasioni i portieri deviano la palla, non c’è nessuna differenza. Cosa deve fare un portiere se riesce anche ad anticipare l’attaccante? Il contrasto nel calcio deve esserci: l’intervento di Terracciano, come quello di Rui Patricio, non è mai fallo. Il rigore di Dimarco? Il Var non poteva dirgli che questo era da rosso, sono stati muti? Non ha dato neanche il giallo. Vogliamo trovare troppe interpretazioni…”.