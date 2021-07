“Capisco che Commisso abbia tanti impegni, ma cinque minuti per parlare con Antognoni doveva trovarli. E’ una leggenda, ci voleva più rispetto”

L’ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato a TWM Radio: “Inizio dicendo che non so cosa sia successo con Gattuso e che ho grande stima di lui. Detto questo, la scelta di Italiano mi trova totalmente d’accordo: ha personalità e un sistema di gioco in testa. Da capire se potrà stare alla Fiorentina: riuscisse a fare lo stesso gioco dello Spezia i tifosi potrebbero divertirsi”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina deve europeizzare la sua comunicazione. Su Antognoni ognuno può avere il suo pensiero, ma la questione è nei modi. Capisco che Commisso sia molto impegnato nella vita, oltre alla Fiorentina, ma qui parliamo di una leggenda. Il tempo per cinque minuti con Antognoni, da solo, doveva averlo. Un attimo più di rispetto per lui ci voleva”.