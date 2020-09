Capitanio: “Impatto economico di 5 miliardi in dieci anni con un nuovo Franchi. Così la Fiorentina potrebbe tornare tra i top club europei”

Che impatto potrebbe avere sulla Fiorentina e sulla città un nuovo Franchi? Lo spiega Luigi Capitanio della Deloitte, che ha condotto uno studio su questo argomento, commissionato dalla stessa società viola. “La Fiorentina è pronta a costruire un nuovo stadio Franchi, investendo 250 milioni di euro – spiega – Dovrà avere una capienza di 42 mila posti con box hospitality, ristoranti, bar. 50 mila metri quadrati dentro e fuori lo stadio saranno destinati ad attività commerciali, alloggi e uffici, accessibili sette giorni su sette. Sviluppare il quartiere Campo di Marte è uno degli obiettivi e uno dei benefici, così come riportare la Fiorentina tra i top club europei. L’impatto economico stimato è di 5 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, dei quali 2 miliardi e 250 milioni saranno i ricavi generati che finiranno nelle casse della Fiorentina. Inoltre aumenterebbero l’entrate per il comune di Firenze e diminuirebbe sensibilmente la disoccupazione in città”.

