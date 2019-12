Capitolo attaccanti: Le vie del mercato passano ancora dal bel Paese. Due profili ai raggi X

Con l’anno nuovo, gli uomini mercato della Fiorentina dovranno per forza di cose portare in riva all’Arno un centravanti in grado di finalizzare le azioni della squadra di Iachini. Toni e Gilardino: gli ultimi due centravanti con un certo peso che ha avuto a disposizione la Fiorentina negli ultimi anni, erano entrambi italiani. Nessun paragone con nessuno, ma le vie del mercato potrebbero portare proprio ad un rinnovamento a forti tinte azzurre.

RITORNO DI FIAMMA PER ZAZA?

Undici presenze e tre reti con la maglia del Torino in questa stagione per Simone Zaza. Con un minutaggio decisamente al di sotto delle aspettative per l’attaccante italiano. Il Torino vorrebbe tenere l’azzurro, ma la volontà dello stesso Zaza di andare alla ricerca di una squadra in grado di restituirgli più minuti, potrebbe fare la differenza. Le due migliori stagioni del centravanti classe ’91 recitano 33 presenze e 13 gol col Valencia nella stagione 2017/18 e 11 reti in 31 presenze col Sassuolo nel campionato 2014/15. In mezzo, un’esperienza alla Juventus e una decisamente fallimentare al West Ham. Velocità, grinta e capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, le qualità di Simone Zaza. Dove deve migliorare? Nella continuità di rendimento; anche se forse il buon Simone, è ancora alla ricerca della squadra giusta per il suo destino. La Fiorentina farà un tentativo serio per lui?

PATRICK CUTRONE, UN VERO NUEVE

Alla Fiorentina serve un serial killer dell’area di rigore e nonostante la giovane età, Patrick Cutrone ha già dimostrato di saper essere spietato nel posto giusto e al momento giusto. Alla sua prima vera stagione in serie A (2017/18), il centravanti classe ’98 va subito in doppia cifra mettendo a segno 10 gol in 28 presenze con la maglia del Milan. L’anno dopo fatica (3 reti in 34 presenze anche se non parte sempre titolare) e i rossoneri decidono di cedere oltremanica il giovane attaccante. Cutrone al Wolverhampton mette insieme due gol in 10 presenze. Il bottino è magro e le voci di un possibile ritorno in Italia si fanno sempre più insistenti. Il profilo forse, è ancora troppo giovane per ricoprire il delicato ruolo che potrebbe aspettarlo a Firenze. Ma le qualità di serial killer d’area di Cutrone, sono sotto gli occhi di tutti.