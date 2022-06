Capitolo Attacco, crescono le quotazioni di Pinamonti. Ecco quanto serve per strapparlo all’Inter

In ottica Fiorentina, secondo quanto scrive Tuttosport, crescono le quotazioni di Andrea Pinamonti per l’attacco della squadra di Italiano. Il 23enne centravanti rientrato all’Inter dopo una brillante stagione a Empoli (13 reti e due assist) possiede tutti i requisiti per essere il profilo giusto per il tecnico della viola e il suo calcio: la sua valutazione è di circa 16-17 milioni ma varrebbe l’investimento.

Nel frattempo, al netto del tanto atteso incontro tra Italiano e la società, prosegue il piano di rafforzamento: con la perdita di due titolari come Odriozola e Torreira (difficile ad ora riportarli a Firenze) e il ritorno in Europa servono almeno due giocatori pronti per ruolo. L’ambizioso tecnico della Fiorentina sarà accontentato? Intanto fra i nomi più gettonati si confermano Vicario per la porta, Dodo , Bellerin e Parisi per la difesa, Mandragora , Tameze e Maxime Lopez per la mediana, Joao Pedro , Djuric e, come detto, Pinamonti per l’attacco.