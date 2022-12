Capitolo esterni: Boufal pista complicata, Ramadani può spingere Boga alla Fiorentina

Sul fronte esterni per la Fiorentina è ancora tutto fermo. Valutazioni in corso da parte della dirigenza viola. Dal blitz in Qatar Burdisso è rientrato con il nome del marocchino Sofiane Boufal (classe ’93 dell’Angers) ma l’operazione, agevolata dal passaporto comunitario del giocatore, resta complessa per via dei costi.

Ecco perché è da monitorare la situazione legata a Jeremy Boga dell’Atalanta, ai margini del progetto nerazzurro e spinto dal neo agente Ramadani a cambiare aria. La Fiorentina ha già preso informazioni, in virtù dell’ottimo rapporto che ha con l’agente del francese ma anche dell’esigenza di risolvere con la Dea il nodo legato a Gollini, però al momento la trattativa resta in stato embrionale: l’idea viola sarebbe quella di arrivare all’ex Sassuolo, ritenuto un elemento subito pronto all’uso per il calcio di Italiano, con la formula del prestito. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.