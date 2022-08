Capitolo esuberi: Benassi pronto a salutare ancora. Non c’è spazio per Ferrarini e Ranieri, mentre Cerofolini…

La Fiorentina lavora per chiudere il mercato in entrata ma non perde di vista le uscite ancora da completare. Non si è proprio visto a Moena Gabriele Ferrarini, reduce dal prestito al Perugia. Il terzino destro ligure è rimasto ad allenarsi a casa propria, in attesa di sistemazione. Ferrarini piace ad Hellas Verona e Brescia, e potrebbe lasciare la Fiorentina a titolo definitivo. Ha svolto solo qualche test fisico Luca Ranieri in Trentino, prima di separarsi nuovamente dal gruppo viola. La scorsa stagione il mancino cresciuto nel vivaio gigliato ha preso parte alla clamorosa rimonta salvezza della Salernitana, e proprio in Campania ora potrebbe tornare. Al momento però per il classe ’99 non c’è alcuna trattativa in via di immediata formalizzazione.

Reduce dal prestito ‘vicino’ ad Empoli, Marco Benassi con ogni probabilità saluterà ancora Firenze. Il Lecce di Corvino, che lo portò in viola, segue il calciatore, che potrebbe però anche tornare nuovamente proprio all’Empoli. Il classe ’94 ha rinnovato lo scorso anno il contratto con la Fiorentina fino al 2024 ma oggi è un giocatore pressoché ai margini della rosa viola. Ultimo passo d’addio per Michele Cerofolini. Il portiere aretino si separerà ufficialmente dalla Fiorentina nell’estate del 2023, ed al momento non è previsto alcun rinnovo a sorpresa. Dopo i prestiti a Cosenza, Bisceglie, Casertana, Reggiana e Alessandria, Cerofolini è pronto ad abbracciare una nuova avventura nelle prossime settimane e chiudere la lunga esperienza a tinte viola, iniziata tanti anni fa nel vivaio della Fiorentina.