Capozucca: “C’è interesse del Torino per Joao Pedro. Cragno e Vicario? Non abbiamo parlato di portieri”

l direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato di mercato e delle offerte arrivate all’indirizzo della squadra rossoblù, recentemente retrocessa in Serie B. Tra i nomi emersi anche quello del capitano Joao Pedro, a lungo accostato anche alla Fiorentina, oltre ai due portieri finiti nel mirino della dirigenza gigliata. Queste le parole di Capozucca a TorinoGranata.it, visto che sulle tracce dei calciatori citati c’è anche il Torino di Cairo:

“C’è interesse da parte del Torino per Joao Pedro, ma il calciomercato non è ancora iniziato e c’è tempo per le trattative. Cragno? Non si è parlato del portiere. Vicario invece? Non abbiamo parlato neppure di lui col club granata. C’è solo l’interesse del Torino per João Pedro”.