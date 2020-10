Capozucca: “Gli unici che ci hanno rimesso nella cessione di Chiesa sono stati i tifosi della Fiorentina”

Il dirigente sportivo Stefano Capozucca è intervenuto a TMW Radio, parlando anche della trattativa che ha portato Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. Queste le sue parole: “Tutti ne escono bene da questa situazione. Come dice Corvino per fare un trasferimento serve la volontà di chi vende, di chi acquista e del giocatore. Essendoci le tre componenti è stato giusto così. A rimetterci sono stati i tifosi della Fiorentina, perchè Federico poteva diventare un simbolo per Firenze. Lui non crede che il progetto viola sia da grande squadra, per me invece ci sono potenzialità”.

