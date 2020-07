Capozucca: “Juric ha preso molte qualità da Gasperini. A Firenze serve un allenatore che…”

L’ex direttore sportivo del Genoa ai tempi di Ivan Juric, Stefano Capozucca è intervenuto a Lady Radio parlando di Juric: “Ivan l’ho avuto da calciatore e allenatore, l’ho visto crescere. Ha preso molto le qualità di Gasperini e anche nel modo di giocare a quello di Gian Piero”

E poi: “Lui anche quando giocava era un allenatore in campo. Io dico una cosa, il Verona era dato per non retrocedere. Anche Gasperini si è confermato perché naviga nei quartieri alti. Il Verona è stato la vera sorpresa e gioca un buon calcio”.

E ancora: “Juric è uno che fa valere le sue ragioni, la squadra capisce il valore dell’uomo. Ha una grande socialità, la Fiorentina ha bisogno di allenatori che possono sopportare certi tipi di piazza. Firenze non è una piazza semplice”.

E su Iachini: “È un professionista serio, l’organico della Fiorentina non era da lotta col Lecce”.