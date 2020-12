Capozucca: “Pradé? Le strategie della Fiorentina le detta Commisso, ma Corvino ha sempre cercato giocatori futuribili”

L’ex direttore sportivo del Genoa, Stefano Capozucca, è intervenuto a Lady Radio per parlare della sfida contro la Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Questo è un campionato anomalo perché le squadre non hanno avuto l’opportunità di fare un’adeguata preparazione. Si gioca praticamente sempre. Penso che se una squadra si attarda in classifica, poi avrà dei seri problemi a recuperare il terreno perso. La sconfitta del Genoa contro il Parma è stata pesante, soprattutto se si guarda il calendario. Quello contro la Fiorentina è un vero e proprio scontro diretto, perché anche la squadra di Prandelli non può permettersi di sbagliare. Mercato di Pradé? Le strategie le detta la proprietà, non so cosa voglia Commisso. Penso che la proprietà debba improntare un discorso a lungo termine, mentre con i giocatori presi dalla Fiorentina mi pare che si voglia risultare immediati. Corvino ha sempre cercato dei giocatori che potessero crescere e fare il bene della Viola. Ribery è stato un acquisto indovinato, ha dimostrato di aver tanta voglia di vincere però la filosofia la stabilisce la proprietà, non Pradé“.