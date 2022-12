Capozucca ricorda: “Non fu facile strappare Gilardino alla Fiorentina, fu una trattativa lunghissima con Corvino. Gli auguro…”

L’ex ds del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato a Il Secolo XIX, intervenendo anche sull’ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino, attualmente allenatore del Genoa in Serie B, club in cui il dirigente lo portò proprio dalla società viola. Queste le sue parole: ”

“I miei ex giocatori sono diventati allenatori? Ne parlavo poco fa con Gasperini. Ridendo gli dicevo che tutti dicono che in Serie A ci sono i suoi allievi ma la realtà è che sono tutti giocatori o allenatori su cui ho puntato io, lui compreso quando arrivò al Genoa. Gilardino? Siamo vicini di casa a Biella, abitiamo a poca distanza. Sono contento di vederlo sulla panchina del Genoa, gli auguro di battere il Frosinone e di riuscire a riportare il Genoa in Serie A. È un bravo ragazzo, se lo meriterebbe. E anche lui è arrivato al Genoa con me. Fu una lunga trattativa con Corvino, allora alla Fiorentina: era un giocatore già affermato e non fu facile portarlo al Genoa ma ci riuscimmo”.