Capozucca: “Sottil è un ottimo calciatore ma ha un riscatto alto. Valuteremo il da farsi nei prossimi giorni”

In conferenza stampa ieri ha parlato il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca, intervenendo anche sul futuro del giocatore della Fiorentina in prestito agli isolani Riccardo Sottil. Queste le sue parole: “Purtroppo Riccardo è stato poco utilizzato per problemi fisici, ma rimane un ottimo giocatore. Abbiamo la possibilità di riscattarlo, ma a un prezzo alto. Valuteremo con il presidente il da farsi”.