Caputi: “A Roma gira voce che Mayoral sia praticamente già della Fiorentina e che per questo motivo non giochi più”

Il giornalista e conduttore Massimo Caputi ha parlato ad Italia 7: “E’ importante credere in Italiano ed in quello che sta facendo alla Fiorentina, i tifosi possono essere soddisfatti. La squadra viola è una sintesi perfetta tra gioco corale ed un grande bomber. La vena realizzativa di Vlahovic fa davvero la differenza. Oltre a lui stimo molto Bonaventura e Nico Gonzalez, altri due giocatori eccezionali”.

E poi sulla questione Mayoral ha aggiunto: “Qua a Roma si è diffusa una voce abbastanza insistente, ovvero che sia praticamente già un giocatore della Fiorentina e che per questo motivo sia rimasto in panchina nelle ultime uscite. Lo spagnolo non ha una grande fisicità, ma in area di rigore riesce a finalizzare bene l’azione. La sua qualità migliore è l’essere al posto giusto nel momento giusto”.