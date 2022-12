Caputi: “Chi non ha molti soldi deve pensare di programmare, e i sedici milioni per Alvarez potevano spenderli tante società. Su Amrabat dico che…”

Il giornalista Massimo Caputi, ha parlato così a Italia 7: “Su Alvarez va fatta più di una riflessione. Che coinvolge l’intero calcio italiano. Non solo la Fiorentina. Chi non ha molti soldi deve pensare di programmare, e i sedici milioni per Alvarez potevano spenderli tante società. Molte società hanno molti legami con i procuratori e quindi preferiscono alcuni calciatori anzichè altri.

Su Amrabat ha aggiunto: “E’ sicuramente il calciatore che mi ha colpito di più al mondiale. Il marocchino mi ha impressionato moltissimo”.