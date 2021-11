Caputi: “La Fiorentina è cresciuta molto e ha una sua identità, ma si può sempre fare meglio. Vlahovic? Non ha ancora finito di crescere”

La firma de Il Messaggero, Massimo Caputi, è intervenuto a Lady Radio per commentare i temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Ho un’idea buona sulla squadra di Italiano, che avevo già alla prima giornata quando ha giocato contro la Roma. Rispetto all’anno scorso è cresciuta molto: oggi ha una sua identità e se non sbaglia, ha sette punti in più rispetto al 2020-21. Chiaramente si può sempre fare meglio. Vlahovic? La prima volta che l’ho visto mi fece subito una grande impressione. Forte tecnicamente e fisicamente, la crescita degli ultimi due anni è stata incredibile e non è ancora terminata”.

Prosegue così Caputi: “Il derby contro l’Empoli dimostra che la squadra deve migliorare in concentrazione: non si può perdere una partita così. È un aspetto mentale e di personalità quello di saper gestire le partite con furbizia e attenzione. Sampdoria? Sarà una partita equilibrata, la Fiorentina dovrà prenderla con le molle perché i blucerchiati stanno vivendo un buon momento. E giocheranno più sereni rispetto ai viola, che dovranno riscattare il ko di Empoli”.