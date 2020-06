Caputi: “La stagione della Fiorentina non è iniziata nel migliore dei modi, i Viola ora sono tra la voglia di far punti e…”

Il Caporedattore Sport del Messaggero, Massimo Caputi è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando della stagione della Fiorentina: “Una stagione nata non nel migliore dei modi, con un allenatore con una propria filosofia e una proprietà nuova che ha bisogno necessariamente di tempo. Poi il cambio in corsa con un tecnico bravo, ma con caratteristiche opposte a quelle del predecessore. Credo che adesso la Fiorentina si trovi al metà del guado, tra l’esigenza di fare punti e la voglia di una piazza”.

E sul ballottaggio Ribery-Sottil: “Le squadre di un certo livello devono avere dei giovani con due/tre giocatori esperti, da punto di riferimento. Mancherà Chiesa che è un giocatore importante per l’attacco viola, ma per deve essere pienamente coinvolto per restare a Firenze.