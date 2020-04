Caputi: “L’unico modo per chiudere la stagione sono i playoff. L’industria calcio ha il diritto di dover ripartire”

Il CapoRedattore del Messaggero, Massimo Caputi è intervenuto a Lady Radio parlando della spaccatura di questi giorni: “Nel calcio ci sono volontà diversi e al posto di fare squadra il calcio ha pressioni che non lo pongono in una posizione favorevole. Se fino a domenica non ne usciva molto bene, questo ultimo DPCM aveva ridato forza al calcio e allo sport. E’ ovvio che così diventa tutto più complicato. Il calcio fa bene a voler riprendere, così come tutti quanti noi. L’industria calcio ha il diritto di dover ripartire, i tempi sono stretti, non ci sarà tempo per rifare tutte le partite in programma. L’unico modo per chiudere la stagione saranno playoff e playout.

“Le otto che non vogliono ricominciare, vuol dire che stanno bene economicamente? O queste sono blindate oppure qualcosa non quadra. Il campionato regolare è complesso, se si vuole dare un valore tecnico, l’unico modo è fare spareggi. Finiamo il campionato e diamo un prodotto avvincente”.