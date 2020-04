Cara Fiorentina, ci sono buone notizie: I moschettieri diventano 5!

I rinforzi di gennaio che possono prolungare il loro effetto fino ad estate inoltrata sempre dentro la stessa stagione: stranezze di un campionato stravolto dall’emergenza sanitaria che ha messo in discussione non solo il calcio. E così, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, i quattro moschettieri viola adesso diventano cinque, e perdoneranno la licenza Alexandre Dumas padre e Auguste Maquet, perché a Cutrone, Duncan, Igor e Agudelo, alla ripresa si aggiungerà Kouame con i tempi e i modi previsti dalla tabella di recupero dall’infortunio al ginocchio: con dodici partite da giocare nello spazio di 45-50 giorni, i moschettieri più sono e meglio è. Spetta (anche) a loro accompagnare le ambizioni della Fiorentina più volte indicate dal presidente Commisso per l’immediato futuro.