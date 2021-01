Cara Juventus è troppo tardi per Maleh!

Niente ripensamenti, niente colpi di scena: a giorni verrà ufficializzato da parte della Fiorentina l’acquisto del giovane centrocampista di proprietà del Venezia, Youssef Maleh. Uno che in questa stagione si è messo particolarmente in mostra e che è stato convocato con la Nazionale Under 21.

Nei giorni scorsi per lui c’è stato anche un sondaggio fatto dalla Juventus. Tutto fatto però in maniera molto tardiva perché la Fiorentina ha praticamente definito tutti i contorni dell’operazione.

Maleh comunque concluderà la stagione con il Venezia in B e si aggregherà alla Fiorentina a partire dalla prossima estate.