Caracciolo: “Iachini è un grande allenatore e lavora molto bene con gli attaccanti. La Fiorentina dovrebbe tenerlo”

Andrea Caracciolo, allenato al Brescia dall’attuale tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Tra me e Iachini c’è sempre stato un bellissimo rapporto. Con il Brescia abbiamo ottenuto la promozione in Serie A partendo da una posizione di classifica complicatissima. In quella stagione ho segnato 25 reti, per un attaccante è un piacere giocare nelle sue squadre. Beppe è un grande allenatore, è capace di cambiare completamente la mentalità di un rosa. Riesce a dare sicurezza e voglia di vincere. Con lui i giocatori hanno sempre voglia di migliorare. Ricordo ancora quanto era pignolo sulla tattica, ogni allenamento era davvero impegnativo. Secondo me la Fiorentina farebbe bene a tenerlo”.

