Carboni: “Non pensare ad un futuro per il Franchi sarebbe davvero un peccato per una città come Firenze. Quello stadio va mantenuto vivo”

Da anni l’ex calciatore Amedeo Carboni si occupa della ristrutturazione di stadi e a TMW ha parlato del caso specifico Fiorentina: “Spero che sia il sindaco che l’amministrazione di Firenze abbiano le idee chiare sul da farsi, non pensare ad un futuro per il Franchi sarebbe davvero un peccato per una città come Firenze che, passato il Covid, è una delle più turistiche e ha monumenti agli angoli di ogni strada. Quello è uno stadio che andrebbe mantenuto vivo anche durante la settimana, contando pure eventi e concerti, ma andrebbe anche fatto qualche intervento deciso”.

0 0 vote Article Rating