Careca: “Cabral sta dimostrando di avere qualità, può fare bene. E’ uno dei tanti talenti che ha il Brasile”

L’ex attaccante Antonio Careca ha parlato a TMW del centravanti della Fiorentina Arthur Cabral: “Ho visto il suo gol contro il Napoli. È un giocatore che qui in Brasile ha avuto un passaggio al Cearà e anche al Palmeiras, poi è andato in Svizzera. Ha grande forza fisica, è un giocatore abbastanza abituato al calcio europeo. Il campionato svizzero non ha ovviamente la stessa qualità di quello italiano, ma può essere un trampolino di lancio e una via rapida per abituarsi al calcio europeo”.

E poi ha aggiunto: “E’ presto per dare un giudizio definitivo su Cabral, per adesso sta dimostrando di avere forza e qualità. In passato è stato anche convocato dalla Nazionale brasiliana, che comunque ogni volta può pescare tra tanti giocatori di talento. Non so se Cabral farà parte della spedizione del Brasile ai Mondiali, una competizione in cui comunque i verdeoro non potranno sbagliare”.